Эксперты спорят об исторических загадках российских и европейских городов

Невинная реконструкция Политехнического музея взволновала всех неординарно мыслящих любителей загадок. Рабочие откопали стены Политеха, уходящие почти на 20 метров под землю.









Заявления Директора музея на Лубянке Юлии Шахновской в этой связи крайне любопытны: «… Мы считали, что под зданием фундамента 4 метра, но местами он оказался 18 метров".

Действительно ли Политехнический музей проектировался и строился в 70-х годах 19 века? Является он значительно более древним объектом архитектуры, нежели все мы привыкли считать? Или же он был построен на фундаменте хорошо сохранившегося здания, ушедшего под землю на глубину 18 метров?

Фото и видео неутомимых исследователей с раскопок наглядно демонстрируют нам прекрасно сохранившееся подземное сооружение с арками, окнами и дверными проемами, заложенными кирпичом. Примечательно, что надземное здание, фундамент и стены Политеха выглядят как единое целое – некогда оконные проемы надземной части засыпанного здания трансформировались в двери современного Политехнического музея.









Да что далеко ходить - мы ежедневно проходим мимо вросших в землю особняков, построенных до второй четверти 19 века. Якобы "подвальные" окна мрачно наблюдают за обувью прохожих. В старой Москве и Казани, Омске и Томске, даже Петербурге - все первые этажи старых зданий утоплены в землю.

А ведь Петербург строился на зыбкой почве, болоте. До строительства дамбы там наводнения случались ежегодно, и дома изначально старались строить с высоким глухим цоколем, чтобы максимально не допустить поступление влаги в помещение.









Сегодня мы видим, что “подвальные” этажи Зимнего дворца находятся ниже уровня Невы, а дворец Меншикова напоминает пародию с обрезанным первым этажом. Перечислять примеры можно бесконечно. Кстати, особняки, построенные в начале 20-го века, за столетие никак не потеряли в высоте - максимум 10-15 см, что составляет толщину нескольких слоев асфальта.









Практически в каждом доме старой Москвы можно увидеть грубо выбитые дверные проемы из окон вторых, а где-то и третьих этажей «утопленных» зданий. То, что людям пришлось принимать меры - факт. Не заходить же через окна! Напрашивается вопрос: первый и цокольный этажи (минимум 4 метра) ушли под землю в одночасье, неожиданно для жильцов, или постепенно и медленно?

В многометровых слоях глинистой почвы Москвы специалисты не находят органики и продуктов жизнедеятельности. Значит, это не культурный слой, и сказочки про мусор не пройдут - математики быстро и наглядно все подсчитают - столько отходов нам и сегодня не произвести.

Что-то не припомню рассказов, воспоминаний очевидцев о кардинальных катаклизмах. Их просто нет! Значит, явление «ухода» под землю целых городов происходило не слишком трагично и заметно для чувств обывателя.

Так что же случилось в середине 19 века такого, что всю Москву, Петербург, да что там - центральную часть России, Сибирь, Дальний Восток, Европу, Азию и частично Америку утрамбовало глиняным селем или затянуло под землю так, что мало не покажется?

Версий случившегося много и они могут изумить. Привожу две из них.

Первая версия гласит о том, что глиняные дожди и сели могли случиться в результате применения неизвестного мощного оружия, по природе своей схожего с атомным.

Неангажированные ученые-ядерщики выскажутся однозначно – признаки очень напоминают атомную бомбардировку со всеми вытекающими последствиями. Какими? В виде осадков глиняных дождей-селей и аномальных температур на территории России (центральной ее части, Сибири, Дальнего Востока), и не только.

Посмотрите на фото пейзажей того времени (конец 19 - начало 20 вв.). Деревьев нет или очень мало. Сибирь, Крым, центральная полоса России имеет практически лысый пейзаж.

Вся северная часть территории России усеяна воронками. Идеально круглой формы. Они сейчас наполнены водой и до сего времени фонят радиацией - счетчики Гейгера зашкаливают! Продолжительность жизни местных жителей того времени резко сократилась, появились невиданные болезни. В то время особенно статистикой не увлекались – ну вымерло село, город. Бывает, мало ли что.

Другая версия отсылает нас к легендам Великой Северной Традиции.

Эту легенду озвучил наш эксперт, практик Николай Шерстенников:

«В незапамятные времена наша планета была кипящим огненным шаром, в недрах которого бурлила своя жизнь. Когда планету остудили представители сверхцивилизации, огненную жизнь упрятали в недра остуженной планеты. До сих пор она там и пребывает. Иногда пытается вырваться в виде катастрофических природных явлений – землетрясений, цунами, извержений вулканов и пр. Удерживала энергетическое равновесие планеты сила Проводника».









Наш эксперт отмечает, что “в позапрошлом веке сложились все условия для высвобождения огненной жизни: взаимное недоверие между людьми, кровопролитные войны. Энергетическая сеть Проводника, покрывая планету, не давала возможности огненной силе полностью освободиться из недр земли. Источник силы Проводника - вера людей в него. А тогда эта вера значительно ослабла из-за довлеющего влияния религиозной доктрины и повального пересмотра исторических и духовных ценностей.

Огненная жизнь внедрила в сознание людей культ денег как мерило всех ценностей мира. Хотя были подвижники, призывавшие к бессребреничеству, но их было слишком мало, и переломить общественное мнение и восприятие они не могли. В этих условиях у огненной жизни появилась возможность вырваться из миллионолетнего плена. Сначала предполагалось словно взорвать Землю изнутри, но этот вариант был невозможен в силу того, что энергия Проводника удерживала равновесие планеты.

Поэтому началось то, что мы знаем, как погружение зданий и сооружений в глубины Земли. Этому процессу были подвержены не только знаковые исполинские здания и сооружения, но и обычные жилые дома, деревья. Под ними создавалась слабость земной тверди и здание плавно, без каких-то разрушений проседало на значительные глубины.

Процесс сопровождался активным влиянием на человеческое внимание, понимание и память. Он не был одномоментным – напротив – растянутым во времени, ибо резкие изменения могли привести к усилению конфликта между Проводником и огненной жизнью, а он был однозначно проигрышным для последней.

В дополнение к внутренним попыткам огненной силы высвободиться, извне, из большого космоса пришел поток, который, взаимодействуя с атмосферой, порождал материальные структуры: пыль, грязь, осадки. Направленные навстречу друг другу усилия привели к тому, что стали исчезать целые города, погружаться в землю здания и сооружения.

В наши дни взаимное недоверие, вражда, потоки лжи, клеветы, оговоров, откровенная глупость и амбициозность власть предержащих и равнодушных, колеблющихся людей создают условия для повторения былого сценария. Только сопровождаться он будет уже не мягкими трансформациями. Возможности для этого созданы и активно приумножаются.

Если проанализировать современное состояние дел, то мы в начале грандиозного процесса, вот только во времени он не будет растянут, как позапрошлом веке, а может случиться в короткие сроки”.

Надо сказать, что обе версии впечатляют и заставляют всерьез задуматься, особенно легенды наших предков.

Материя сознательна. Фундаментальные исследования великих русских ученых, академиков – В. Вернадского, А. Чижевского, В. Казначеева, П. Горяева, Г. Шипова, А. Акимова, Н. Козырева и многих других, являются тому подтверждением.

Великие ученые доказали опытным экспериментальным путем наличие многослойного тонкого мира, материальности полевого невидимого спектра излучений, мысли и сознания. Даже Эдисон в 1920 году в своем интервью журналу «Сайнтифик Американ» говорил об интеллекте атома!

Земля, как живой объект, кроме физических и материальных свойств имеет интеллект и собственное сознание. И это сознание имеет свою скорость, особенности, характер, которые являются обязательным свойством любых космических образований.

Научные оракулы молчат. Их можно понять – вся историческая хронология, многотомные диссертации, а с ними звания и награды летят в тартарары. Кто-то в сетях высмеивает альтернативщиков, пытается опровергнуть их доводы, но железобетонные факты кричат: что-то страшное и глобальное происходило совсем недавно на наших глазах, а мы этого просто не увидели!

Так что задумайтесь прежде, чем плюнуть на Землю или срубить дерево. Однако.