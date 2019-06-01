Сеть тюменских алкомаркетов нашла новую лазейку

В Тюмени изобрели схему, как продавать алкоголь ночью и при этом оставаться безнаказанным. Магазины по продаже спиртного «Светлое и темное» регистрируются как кулинарии, что позволяет работать дольше других алкомаркетов. Государственные органы не могут проверять такие объекты из-за введенного моратория.

«Пиво, медовуха, сидр — алкогольные напитки, которые не подлежат лицензированию. Этим пользуются индивидуальные предприниматели, регистрируя свои магазины „Светлое и темное“ как кулинарии.

Согласно имеющемуся в распоряжении редакции списку, все магазины — а их порядка 60 — работают как кулинарии ежедневно до 23 часов. Хотя по законодательству продажа алкоголя заканчивается в Тюменской области в 21 час. Об этом пишет URA.RU