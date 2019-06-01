Судьба двух человек неизвестна после взрыва на заводе в Дзержинске

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что на данный момент остается неизвестной судьба двух человек после взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске. Сейчас известно о 27 пострадавших. Инцидент произошел в субботу, 1 июня, на оборонном предприятии.

Огонь от пожара после взрыва на заводе в Дзержинске перешёл на соседнее здание

По данным ТАСС, в момент ЧП в цеху находились пятеро человек, их успели эвакуировать. На заводе сказали, что погибших, по предварительным данным, нет.

На заводе "Кристалл" в Дзержинске, как передаёт РИА Новости, произошли три взрыва. В результате полностью уничтожен цех по производству тротила площадью 100 квадратных метров. В экстренных службах Нижегородской области сообщают, возникший на месте пожар перекинулся на соседнее здание.

Вице-губернатор Краснов заверил, что среди жителей Дзержинска паники нет, - передает РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прервал командировку и возвращается в регион.