ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом: вопрос о строительстве все ещё не решён

Вопрос о строительстве уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург до сих пор остается в подвешенном состоянии.

Скептики считают, что проект так и не будет реализован и лучше потратить деньги на другие цели. Такого же мнения придерживается челябинский бизнесмен Максим Яцун.

«Сначала магистраль оценивали в 80 млрд рублей, теперь называют цифру 320 млрд. Сколько десятков лет пройдет, прежде чем вложенные средства отобьются? Экономическую целесообразность ВСМ жителям двух регионов так никто не объяснил. Но вопрос остается. Зачем?», -комментирует эксперт. Об этом пишет URA.RU