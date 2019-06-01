В Дзержинске официально объявлен режим ЧС, люди готовы покинуть город

В Дзержинске официально объявили режим ЧС, власти собирают экстренную комиссию. Многие жители говорят о том, что готовятся покинуть город, люди не паникуют, но многие уже собирают все необходимые вещи.

«Разбросаны снаряды, нужна группа разминирования!», сообщают спасатели в зоне взрыва на заводе в Дзержинске

На данный момент цифры о пострадавших существенно разнятся, официально говорят о 22 обратившихся за помощью, СМИ называют цифру 27. Скорее всего разница к количестве в свяи с тем, что травмы у жителей раной степени тяжести и многие обращаются к врачам с небольшими порезами.

С территории завода эвакуированы все люди, включая пожарных. Задод оцеплен и взят под охрану, а власти считают, что угроза новых взрывов миновала. На месте работает оперативный штаб, группировка пожарных усилена. сообщают в администрации города.

По факту взрывов техногенного характера следственными органами СУ СК России по Нижегородской области "возбуждено уголовное дело по признакам преступления,по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов", - сообщили в пресс-службе ведомства.