Раймонд Паулс: Мы учились всему сами, не так как сейчас

Первый день лета ознаменуется в Юрмале концертом самого Маэстро. Легендарный композитор Раймонд Паулс открывает летний сезон в концертном зале «Дзинтари».

Слушать музыку Раймонда Паулса – наслаждение! Да еще в первый день лета! В его музыке есть все: мелодичность, капризные ритмы, и даже присущая только ему палитра латышских оттенков. Сегодня в исполнении Раймонда Паулса зрители насладятся ся музыкой из кинофильмов, ставших классикой, и конечно, джазом. Нашему спецкору удалось немного побеседовать с Маэстро.

- Раймонд Вольдемарович, насколько я знаю, вы джазом увлекались еще с юности?

- Не совсем с юности, но с осознанной молодости. Время тогда было другое – джаз не был в почете. К нему плохо относились. Официально плохо относились. Где-то доставали пластинки, слушали, если удавалось поймать - по радио. Собирались и играли в подвалах. Это было очень интересно.

- Тогда вы не мечтали, что много лет спустя, вам будет стоя рукоплескать зал, именно за исполнение джазовых композиций?

- Кто тогда об этом думал? Мы просто собирались группой и играли. Мы сами учились всему. Это сейчас для молодых исполнителей есть большие возможности: можно учиться там, где хочешь. Конечно, если есть деньги. Тогда все было иначе.

- Раймонд Вольдемарович, а кого из джазовых исполнителей вы слушаете с наибольшим удовольствием?

- Конечно, пианистов! Оскара Питерсона, Дюка Эллингтона.

- Вы сохраняете свои записи? Я говорю о старых записях.

- Да нет. Тогда было сложно это сделать. Пластинки, конечно, есть… Да и не люблю я особо слушать себя. Зачем? Я помню, когда один мой приятель принес запись, а я даже не узнал, что это я играю. Оказывается, так я играл в 60-х.

- Скоро в Юрмале начнутся музыкальные фестивали. Вы скучаете по «Новой волне»?

- Нет. Зачем? Это пройденный этап. Были хорошие исполнители, вкладывались большие деньги, а закрывали его с шумом. Теперь нет ничего! Ни шума, ни денег.

- Но есть фестиваль Лаймы Вайкуле. Он же заменяет «Новую волну».

- Нет.

- Латвия – кузница талантливых молодых исполнителей. Дирижеры, оперные певцы…Их знают во всем мире. Это же прекрасно!

- Конечно. Сам удивляюсь, что из маленькой Латвии вышло столько прекрасных исполнителей классической музыки. Что касается эстрады, то Леди Гаги мы пока не получим. Я так думаю.

- Благодарю за беседу.