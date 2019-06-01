Иркутск: трое жителей подцепили клещевой энцефалит

В Иркутской области с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились больше 3,5 тысяч пациентов. Все они пострадали от укусов насекомых, включая 842 ребёнка. Лабораторно подтверждён диагноз клещевой энцефалит у трёх заболевших, передает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В настоящее время общее число пострадавших, которые обратились к врачам, на 14% ниже показателей прошлого года. Всего в лабораториях в 2019 году исследовали 2 тысячи 81 клеща, из них вирусом клещевого энцефалита были заражены 1,5%, боррелиозом – 15,3%, другими клещевыми инфекциями – 5%. Об этом пишет Телеинформ.