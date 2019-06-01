Подозреваемого в убийстве экс-главу Раменского проверили на полиграфе

Проверка подтвердила подозрения следователей. Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков не смог доказать свою невиновность. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Информацию о результатах проверки Кулакова сообщила помощник руководителя главы следкома Московской области Евгения Кирюшина. Ее слова и цитирует информационное агентство.

«Виновность подтверждается в том числе проверкой на полиграфе», — заявила пресс-офицер: «Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова».

Теперь уже бывшего главу Раменского района подозревают в убийстве заместителя главы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Тело 39-летней женщины было найдено 4 мая.

«Предварительно установлено, что в ночь на 2 мая 2019 года подозреваемый находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся», — сообщила пресс-служба подмосковного ведомства.

Известно, что Евгения Исаенкова была задушена руками. Предположительно убийца душил руками и колготками. Впрочем, орудие преступления пока точно не установлено.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Обвинение Кулакову пока не предъявлено. Свою вину он не признает.