Грудное молоко для взрослых?

Ученые из Китая и Великобритании ведут совместную работу по созданию синтетического аналога грудного молока. При этом, речь идет не о детском питании, а о продукте для взрослых потребителей.

Как известно, грудное молоко содержит ферменты, которые помогают организму ребенка адаптироваться к другим продуктам. Оно укрепляет иммунитет и повышает устойчивость к различным болезнетворным бактериям.

Кроме того, грудное молоко имеет обширный набор витаминов, микроэлементов, полисахаридов и специфических антител, которые так необходимы грудничкам. Однако оно полезно не только детям, но и взрослым.