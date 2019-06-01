Грудное молоко для взрослых?
1 июня 2019, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Китая и Великобритании ведут совместную работу по созданию синтетического аналога грудного молока. При этом, речь идет не о детском питании, а о продукте для взрослых потребителей.
Как известно, грудное молоко содержит ферменты, которые помогают организму ребенка адаптироваться к другим продуктам. Оно укрепляет иммунитет и повышает устойчивость к различным болезнетворным бактериям.
Кроме того, грудное молоко имеет обширный набор витаминов, микроэлементов, полисахаридов и специфических антител, которые так необходимы грудничкам. Однако оно полезно не только детям, но и взрослым.