Заслуженный врач России заявила о пользе от укуса клеща

Укусы клещей могут быть полезны для человеческого организма. Об этом заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская, опубликовав пост на своей страничке в социальной сети Facebook. В Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона активности клещей

По ее словам, благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям. В качестве примера врач привела Сибирь - там люди "живут спокойно и почти не болеют".

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", в минувший понедельник Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте сообщение о начале сезона активности клещей.