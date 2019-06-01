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Делегация предпринимателей Краснодарского края посетила республику Финляндия

1 июня 2019, 09:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Делегация предпринимателей Краснодарского края посетила республику Финляндия

Состоялся визит в Финляндию делегации Краснодарского края, посвященный изучению технологий в области переработки и утилизаций отходов.

В состав делегации вошли представители Фонда развития Краснодарского края, бизнес-ассоциации «Деловая Россия», Кубанского государственного университета, компании: ООО Агентство «Ртутная безопасность», ООО «Технологии рециклинга», ООО «Пиро-Взрыв», ООО «ЗеленХоз», ООО консалтинговая компания «Реноме Онлайн», а также российские индивидуальные предприниматели.

27 мая в Торговом представительстве Российской Федерации был организован семинар о возможностях и перспективах двусторонней кооперации в области переработки отходов.

О российско-финляндском сотрудничестве в области циркулярной экономики и чистых технологий, текущих и перспективных проектах проинформировал и.о. Торгпреда Сергей Синельников.

О важности национального проекта «Экология», защите окружающей среды в Краснодарском крае, строительстве современных мусороперерабатывающих заводов, возможности взаимодействия представителей этой отрасли с финскими концернами, изучение современных зарубежных технологий по утилизации, а также первичной сортировки отходов выступил представитель Краснодарского регионального отделения «Деловая Россия», генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов. Он вручил и.о. Торгпреда Сергею Синельникову благодарственное письмо делегации от депутата Государственной Думы Российской Федерации 7 созыва Владимира Евланова.

О том, как Финляндии удалось решить свою мусорную проблему и создать эффективную систему переработки отходов, рассказала эксперт Финско-Российской торговой палаты Екатерина Пяяккёнен. Свои технологии и услуги представили компании: SetCleanTech, MariMatic, HonkaJoki, AF Consult, Ecomation.

Затем делегация посетила завод по переработке опасных отходов концерна Fortum в г. Риихимяки, а также предприятие по производству пресс-компакторов Ecopress в г. Керава.

28 мая делегация провела переговоры на крупнейшем предприятии по утилизации мусора столичного региона Ämmäsuo с компанией SetCleanTech, после чего состоялся визит в г. Тампере с посещением крупнейшего

муниципального мусоросжигательного завода Tammervoima, работающего по принципу waste-to-energy, презентацией технопарка в области циркулярной экономики ECO3 и визитом в колледж TREDU.

В завершении визита делегация посетила г. Турку и ознакомилась с деятельностью завода по производству биогаза на пиролизных установках компании Ecomation энергетического концерна Gasum.

Илья Шакалов: «От лица бизнес-миссии Краснодарского края благодарим за подготовку и реализацию программы визита Торговое представительство России в Финляндии, Финско-Российскую торговую палату, Посольство Финляндии в Москве. Поездка была очень информативна, делегаты узнали для себя много нового, изучили современные подходы и технологии по переработке отходов, завязались деловые контакты, уверен, что итоги поездки изучат профильные министерства и ведомства Краснодарского края, которые станут дополнительным вектором развития в регионе».

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