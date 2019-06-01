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В субботу в Москве ожидается тёплая погода с переменной облачностью

1 июня 2019, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

В субботу в Москве ожидается тёплая погода с переменной облачностью
фото: pixabay.com

В субботу, 1 июня, в Москве и московской области ожидается сухая и теплая погода с переменной облачностью, температура воздуха прогреется до +25 градусов, сообщает Гидрометцентр РФ. Отмечается, что вероятен риск природных пожаров.

Воздух в Москве составит от 23 до 25 градусов тепла, ночью отметка термометра может упасть до 11 градусов. в Подмосковье обещают от + 20 до + 25 градусов, ночью до +8.

Синоптики сообщают, что атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба. Ветер западный ил северо-западный с порывами от 5 до 10 м/с.

Уточняется, что в столичном регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

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