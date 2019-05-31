СКР подтвердил информацию о задержании главы Раменского района Кулакова после убийства Исаенковой

Подмосковное управление СКР подтвердило информацию о задержании Андрея Кулакова, уволившегося с поста главы Раменского района после гибели Евгении Исаенковой. Заместитель председателя Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. 4 мая тело женщины нашли в ее автомобиле "Мерседес", оставленном в лесополосе. Исаенковой было 39 лет.

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Изначально признаков насильственной смерти на теле Исаенковой не обнаружили, но судмедэкспертиза показала, что женщина была убита. Источники ТАСС сообщили, что женщина была задушена.

Кулакова задержал во время допроса следователь первого управления по расследованию особо важных дел. В отношении Кулакова возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По версии СК, Кулаков расправился с женщиной в ее автомобиле и немедленно скрылся.

Кулаков на допросе свою вину в убийстве женщины не признал. Теперь суд изберет ему меру пресечения.