Какие новые законы начнут действовать в России с 1 июня

В России с 1 июня начнут действовать несколько новых законов и правил. Официально перестанет действовать внутренний роуминг. Все входящие звонки должны стать бесплатными в сетях любых операторов на всей российской территории.

С 1 июня вступают в силу несколько изменений в закон об ОСАГО. Так разногласия между страховщиком и потерпевшим, имеющим ОСАГО, будут рассматриваться финансовым омбудсменом до подачи иска в суд. Финансовый омбудсмен разбирает споры на сумму до 500 тысяч рублей. По ОСАГО размер требований не ограничен, а его решения обязательны для исполнения, но могут быть оспорены в суде как самим клиентом, так и страховой компанией.

По новым правилам, водители смогут оформить документы о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, даже если в аварии участвовала машина, зарегистрированная и застрахованная за рубежом.

Поправки расширяют список тех, кто имеет право на компенсационные выплаты. Теперь кроме потерпевшего и выгодоприобретателя на них могут претендовать также наследник, представитель потерпевшего по нотариальной доверенности.

С 1 июня вступает в силу закон по завещаниям и наследству. По новому закону, супруги смогут составить совместное завещание. Они могут определить, какое имущество, кому и в какой последовательности перейдет. Из совместного завещания можно убирать законных наследников без указания причин. Но лишить имущества несовершеннолетний детей, детей-инвалидов и нетрудоспособных родителей не получится.

С 1 июня стартует третий этап амнистии капиталов. Владимир Путин в конце мая подписал соответствующий пакет законов. Подать спецдекларацию в рамках третьего этапа кампании по добровольному декларированию активов и счетов можно будет с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Амнистией смогут воспользоваться те граждане, которые готовы перевести деньги и активы из-за рубежа обратно в Россию, - передает ТАСС.