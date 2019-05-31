Глава Раменского района Андрей Кулаков досрочно ушел в отставку

Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков 29 мая досрочно покинул свой пост. Исполняющим обязанности назначен Воробьев Николай Сергеевич -первый заместитель главы муниципального района, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления территориальной политики Подмосковья.

В Подмосковье задержан глава Раменского района. Его подозревают в убийстве любовницы

31 мая в СМИ появилась информация о задержании Андрея Кулакова по подозрению в убийстве заместителя главы районной общественной палаты Евгении Исаенковой.

1 июня следователь планирует выйти в суд с ходатайством об аресте чиновника, - сообщается на сайте kp.ru. По версии следствия, о связи главы района Кулакова и Исаенковой узнала его супруга. Разводиться чиновник не хотел. Следователи предполагают, что Кулаков мог вызвать любовницу на разговор. В отношении Кулакова возбуждено уголовное дело.