В Подмосковье задержан глава Раменского района. Его подозревают в убийстве любовницы

В Подмосковье задержан глава Раменского района Андрей Кулаков. Его подозревают в убийстве любовницы. Елену Исаенкову нашли 3 мая в брошенной машине "Мерседес", девушка была задушена

По предварительным данным, любовница главы Раменского района Мособласти Андрея Кулакова была убита 2 мая. В салоне машины нашли улики, которые могут говорить о причастности Кулакова к убийству – отпечатки его пальцев и его же волосы.

Кулаков свою вину не признаёт, однако сегодня следователи СКР провели устроили ему проверку на детекторе лжи, которую он не прошел, сообщает telegram-канал "BAZA".

Андрей Кулакову 44 года, в ноябре 2016 года он был назначен главой Раменского муниципального района. Как следует и биографии на сайте администрации: cемейное положение – женат, воспитывает дочь и сына.