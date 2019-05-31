Дагестану, Чечне и Ингушетии ЕГЭ перенесут из-за Ураза-Байрама

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) согласовала Дагестану, Чечне и Ингушетии перенос единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за Ураза-Байрама.

Ураза-байрам – один из главных праздников мусульман, он знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан.

В Республике Дагестан дни празднования Ураза-Байрам определены 5, 6 и 7 июня. В эти дни выпускникам предстояло сдать ЕГЭ по иностранным языкам – письменную и устную части. Новая дата проведения экзаменов – 27 и 28 июня.

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая, с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Следующим экзаменом основного периода станет один из обязательных предметов, русский язык, который участники ЕГЭ будут сдавать 3 июня. Основная волна продлится до 1 июля, - передает РИА Новости.