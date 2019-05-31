В Подмосковье поддержали штрафы за зацепинг

Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры одобрил федеральный законопроект о штрафах за зацепинг.Законопроект предлагает ввести штрафы за зацепинг на железнодорожном транспорте: от 1 тысячи до 2,5 тысячи рублей за первое нарушение по России и от трех до четырех тысяч - в Москве и Санкт-Петербурге, а также от четырех до пяти тысяч за повторное нарушение.

За проезд на крышах автобусов, трамваев и троллейбусов предлагается штрафовать на одну-две, две-три и три-четыре тысячи соответственно. Повторное нарушение в обоих случаях также грозит административным арестом до пятнадцати суток, передает Подмосковье сегодня