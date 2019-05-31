Омбудсмен Кузнецова попросила Путина о реформе детских домов-интернатов

Накануне Дня защиты детей – 1 июня – Владимир Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным при Президенте по правам ребёнка Анной Кузнецовой. Анна Кузнецова рассказала главе государства о том, что "много вопросов, с которыми приходиться сталкиваться институту уполномоченных в сфере охраны здоровья детей, защиты прав на образование и иные вопросы". Омбудсмен остановилась на трёх вопросах.

"Это вопросы защиты детей в детских домах-интернатах, совершенствование социальной поддержки семей с детьми и вопросы поддержки многодетных семей".

Кузнецова обратилась с просьбой к главе государства поручить правительству начать реформу системы детских домов-интернатов. По ее данным, таких учреждений в стране 109, и там находятся 13 тысяч детей. Кузнецова рассказала, что сейчас аппарат детского омбудсмена проводит проверку детских домов-интернатов, где находятся дети-инвалиды и дети-сироты.

"Это самая незащищенная категория детей, и для меня лично это лакмусовая бумажка вообще отношения региона к теме детства. Если не защищены даже они, то о чем мы тогда можем говорить", – подчеркнула Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова. По её словам, при проверке выявили целую массу нарушений в этой сфере. Кузнецова передала Путину некоторые материалы о детях из домов-интернатов, которым в регионах не была вовремя оказана необходимая помощь.