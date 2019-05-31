С 1 июня вступают в силу летние ограничения проезда большегрузов по дорогам Крыма в жаркое время суток

С 1 июня вступают в силу летние ограничения проезда большегрузов по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом напомнили в республиканском Минтрансе. Ограничение будет действовать до ежедневно до конца лета с 10:00 до 22:00 при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по данным местного гидрометцентра.

Однако это не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозку пищевых продуктов, топлива, транспортировку дорожно-строительной техники, а также транспортных средств органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

Отмечается, что такая мера позволяет предотвратить преждевременное разрушение автодорог.