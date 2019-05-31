Горячий ТОП региональных новостей: сезон охоты открыт

На повестке дня уходящей недели расстрел котенка в Твери, разбойное нападение на Камчатке и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери возбудили уголовное дело после того, как мужчина расстрелял котенка из пневматики. У животного был поврежден спинной мозг и отказали задние лапы. После экстренной операции в Москве у животного появился шанс на выздоровление, сообщает Афанасий-бизнес.

В Костромской области подросток получил ранение в область шеи из охотничьего ружья. 9-классник пригласил в гости друга. Один из подростков нашел ключи от сейфа, вскрыл его и достал охотничье ружье, сообщает K1NEWS.RU.

Предъявлено обвинение четверым жителям Камчатского края в совершении разбойного нападения. 9 ноября 2018 года около 4 утра злоумышленники ворвались в интернет-кафе, распложенный на бульваре Рыбацкой славы в Петропавловске-Камчатском, и потребовали отдать им деньги из кассы. В качестве оружия они использовали пневматический пистолет, гаечный ключ и канцелярские ножницы. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Новосибирца убило током на рабочем месте в Бердске. Мужчина проводил плановые работы в трансформаторной подстанции и погиб на рабочем месте, получив удар током высокого напряжения. Об этом пишет НДН.инфо.

Во дворе дома на Ульяновской мужчина убил свою знакомую. Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга. Через несколько дней она скончалась, отмечает Новый Вариант.

В Калининградской области за сутки обнаружено 9 взрывоопасных предметов времён ВОВ. На двух улицах Калининграда – улице Каблукова и улице Челнокова – были обнаружены 82-мм миномётная мина и 100-мм артиллерийский снаряд, соответственно, как уточняет НИА Калининград.

Мужчина напал на редакцию газеты в Ставрополе. Ворвавшийся в здание редакции вооружённый ножом человек успел ранить четырёх сотрудников «Родины», включая главного редактора Николая Бондаренко, сообщает Ставропольский репортер.