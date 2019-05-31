Из-за археологических раскопок в Крыму на Украине введут санкции в отношении музеев

В Украине собираются ввести ограничительные меры в отношении предприятий и музеев из-за участия их представителей в археологических раскопках на территории Крыма, пишут «Аргументы недели-Крым».

Введение санкции инициировало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий страны. Речь идет о 28 юрлицах и музейных учреждениях.

«В течение последних пяти лет, Российская Федерация активно проводит незаконные археологические раскопки. К раскопкам привлечена ряд ведущих научных и музейных учреждений Российской Федерации. Активное участие в археологических раскопках принимают крымские научные учреждения, которые были незаконно зарегистрированы как российские юридические лица», – говорится в сообщении министерства.

На сегодня санкции уже применены к 15 физическим лицам, получившим разрешения на проведение, как считают в Украине, незаконных раскопок. Сейчас инициировано их введение против юридических лиц. Проект акта направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего его направят на рассмотрение правительства.