Психолог: как не вырастить труса

Детство - пора множества страхов. Зачастую в фобиях виновата неблагоприятная домашняя атмосфера.Но психологи утверждают,что вырастить запуганного ребенка можно и в благополучной семье, достаточно родителям допустить всего пару ошибок.

Восьмилетняя девочка из Балашихи панически боится темноты, она отказывается спать одна и идет в родительскую комнату. Ее мать рассказывает, что она живет в благополучной семье, ее не ругают и не запугивают мифическими персонажами.

Член ассоциации психологов Оксана Шумейко говорит, что детский страх - это эмоциональная реакция ребенка на ситуацию, которая воспринимается как угроза, но угроза может быть как реальной, так и проявлением детского воображения.

Страх, по ее словам, это базовая эмоция, которая выполняет защитную функцию. Он так же нормален, как и радость, удивление, печаль.

– Подавляющее большинство страхов носит возрастной характер и, если родители ребенка правильно к ним относятся и понимают причины появления, чаще всего страх со временем бесследно исчезает, –говорит эксперт. Об этом пишет Подмосковье сегодня.

Родителям важно понимать: дети позволяют себе бояться тогда, когда им это разрешают взрослые или сознательно приучают быть трусливыми. При попустительском стиле воспитания ребенок может сам себе создать список страхов, которые лично ему выгодны.