В Пенсионном фонде РФ объяснили, когда можно получить добавку к пенсии
31 мая 2019, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]
В Пенсионном фонде РФ объяснили, когда можно получить добавку к пенсии. При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Данные средства выплачиваются по достижении "старого" возраста выхода на заслуженный отдых - 55 лет для женщин и 60-ти для мужчин. Накопленные деньги могут быть выплачены все сразу, а могут быть поделены на ежемесячные выплаты, - сообщает "Российская газета". Участники программы софинансирования сами могут указать, в течение скольких лет они хотят получать выплаты.
В случае смерти участника программы софинансирования, выплаты производятся его правоприемникам.
В ПФР отметили, что на сегодняшний день программа государственного софинансирования пенсий завершена, вступить в нее нельзя. Но можно делать добровольные отчисления. Самый доступный и удобный способ - через своего работодателя.