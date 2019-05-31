В Пенсионном фонде РФ объяснили, когда можно получить добавку к пенсии. При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

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Данные средства выплачиваются по достижении "старого" возраста выхода на заслуженный отдых - 55 лет для женщин и 60-ти для мужчин. Накопленные деньги могут быть выплачены все сразу, а могут быть поделены на ежемесячные выплаты, - сообщает "Российская газета". Участники программы софинансирования сами могут указать, в течение скольких лет они хотят получать выплаты.

В случае смерти участника программы софинансирования, выплаты производятся его правоприемникам.

В ПФР отметили, что на сегодняшний день программа государственного софинансирования пенсий завершена, вступить в нее нельзя. Но можно делать добровольные отчисления. Самый доступный и удобный способ - через своего работодателя.