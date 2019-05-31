Известный актер театра и кино, народный артист России Николай Петрович Бурляев принял участие в акции АН "Скажи спасибо учителю":



- С болью и тревогой я наблюдаю последние тридцать перестроечных лет девальвацию в нашем обществе высокой миссии учителя. Учителем был Иисус Христос, оставивший нам заповеди. И если бы мы жили по этим заповедям – был бы рай на земле. Но мы ослушались Учителя и пошли другой дорогой. Дорогой эгоцентризма, самости, дьявольской гордыни, прав человека, которые узаконены в этом мире больше, чем обязанности. И в нашем обществе наблюдаются те же тревожные процессы, что и в Европе, когда реально эти права человека с пеленок внедряются в сознание детей, которые потом могут подать в суд не только на учителя, но и на своих родителей - на отца и мать! «Чти отца и мать», - говорил Спаситель, и нет выше этой заповеди в мире. Чти учителей своих!



Я буду всегда благодарен моим учителям, мне очень везло с учителями в жизни! И в школе были прекрасные учителя, и далее, в Щукинском училище. Потрясающие педагоги, передававшие нам искорки своей богатой театральной биографии. Но, пожалуй, самые главные учителя, которым я буду благодарен всегда - это великий кинорежиссер планеты Андрей Тарковский и величайший артист ХХ века - Николай Дмитриевич Мордвинов.



Тарковский был не просто моим учителем – он был моим духовным властителем в кино. А Николай Дмитриевич Мордвинов, с которым Бог дал мне играть на одной сцене в театре Моссовета в течение четырех лет, не учил напрямую, но передавал мне свои знания, опыт и модель поведения. Модель отношения к театру как к храму. Он мне говорил слова Щепкина – великого русского артиста: "Театр – это храм. Священнодействуй или убирайся вон".



Миссия учителя должна вернуть себе уважение общества, должна стать легендарной и неприкосновенной. Дабы предотвратить появление таких учеников, которые сегодня могут поднять руку на учителя. Это недопустимо!