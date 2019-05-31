Кинолог: как Медведеву вести себя с алабаем

Как сообщалось ранее, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву щенка породы пятнистый алабай.

Кинолог Константин Карапетьянц рассказал, как нужно воспитывать такую собаку, сообщает НСН.

«Алабай – это обиходное название среднеазиатской овчарки. Собаки сторожевые, собаки караульные, которые несут службу в отарах, охраняя овец, скот, разную домашнюю живность. Они предназначены, чтобы нести охранно-караульную службу – крупные, крепкие, сильные, недоверчивые, в схватке иногда свирепые, с устойчивой психикой собаки одного хозяина», - сказал кинолог.