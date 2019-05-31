Россияне рассказали, чего ждут от жизни

Фонд общественного мнения провёл опрос, согласно которому более трети россиян (36%) уверенны, что в ближайшее время их жизнь улучшится. В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 104 населённых пунктов страны.

При этом 32% опрошенных россиян не думают, что жизнь в стране изменится в ближайшие пять лет, передаёт РИА Новости. Также порядка 13% граждан на вопрос «А ваша жизнь, жизнь вашей семьи через 3–5 лет станет лучше, чем сегодня, хуже или не изменится?» ответили, что за несколько следующих лет их жизненная ситуация может ухудшиться.