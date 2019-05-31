Волгоградская область: начался сбор урожая клубники

В Волгоградской области начался сбор клубники. Ее собирают в промышленных масштабах. Одной из первых в регионе итальянские сорта ягоды три года назад начала осваивать Юлия Яваева.

В этом году она засеяла 25 гектаров сразу тремя видами клубники. Оказалось, что они отлично прижились в Волгоградской области. Сухой и жаркий местный климат подошел для выращивания ягод, передает ОТР.

«Ягода подходит для транспортировки на большие расстояния. Доходит она в дальние регионы нашей страны - отлично не теряя ни вкусовых, ни сочность не теряет, ни аромат. И внешние качества у нее остаются потрясающие», - рассказала Юлия Яваева, глава крестьянско-фермерского хозяйства.