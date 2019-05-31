Эффективное сотрудничество парламентариев Юга России

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел пленарное заседание 30-й Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА).

В нем приняли участие члены парламентских делегаций из Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым и Севастополя.

Открывая пленарное заседание, председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко сказал:

-Еще раз приветствую вас на гостеприимной кубанской земле. Я убежден, каждая делегация увезет с собой не только теплые впечатления о Сочи, но и полезный опыт. На нашей предыдущей встрече в Краснодаре мы договорились, что в ходе ХХХ Конференции будут отдельно изучены вопросы духовной и физической культуры, развития массового спорта и спорта высоких достижений. Это то, что актуально для каждого субъекта. На это нацелены выдвинутые Президентом национальные проекты, над реализацией которых нам всем предстоит активно работать в ближайшие годы.

Юрий Бурлачко также уточнил, что помимо озвученных тем участников ждет рассмотрение большого блока вопросов, связанных с реальным сектором экономики и деятельностью учреждений социальной сферы.

По поручению полномочного представителя Президента России в ЮФО Владимира Устинова, Анатолий Сафронов поздравил делегатов с началом ХХХ Конференции и отметил, что ЮРПА стала влиятельным и эффективным демократическим институтом, во многом определяющим правовые основы социально-экономической и общественно-политической жизни не только округа, но и всей страны.

С приветствием к участникам также обратился сенатор от Краснодарского края Владимир Бекетов, который подчеркнул, что уровень развития в регионах ЮФО значительно выше, чем в других субъектах. Такой успех обусловлен, в том числе, слаженной работой исполнительной и законодательной властей.

От имени главы Кубани Вениамина Кондратьева законодателей приветствовал вице-губернатор Алексей Копайгородский.

- Кубань уже в шестой раз принимает Конференцию ЮРПА. По прошествии лет можно с уверенностью сказать, что Ассоциация выдержала испытание временем и доказала свою необходимость. Благодаря проводимой работе, мы успешно отстаиваем интересы наших субъектов на федеральном уровне, - сказал Алексей Копайгородский.

Центральной темой Конференции, состоявшейся в олимпийской столице, символично стало развитие массового спорта. Первый вопрос повестки – «О создании в субъектах Российской Федерации условий для развития спорта шаговой доступности в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Проект внесен Законодательным Собранием Краснодарского края, с информацией по нему выступил председатель профильного комитета ЮРПА, первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

Далее были рассмотрены остальные пункты повестки – всего их было 59. Депутаты Краснодарского края подготовили к рассмотрению на ЮРПА около десятка вопросов. Они касаются ряда актуальных тем: совершенствования федерального законодательства в сфере пользования объектами культурного наследия, повышения требований к управляющим компаниям, регулирования правоотношений в области аквакультуры (рыбоводства), берегоукрепления побережья Черного и Азовского морей, финансирования реконструкции Краснодарского водохранилища.

Одна из главных тем, предложенных краевыми законодателями, – «Об организации патриотического воспитания детей и молодежи в субъектах Российской Федерации». Профильный комитет ЮРПА проанализировал и обобщил опыт субъектов, накопленный в этой сфере. По мнению членов Ассоциации, его необходимо распространить в других регионах страны.

Также кубанские парламентарии выступили с предложением о создании специализированного хранилища для изъятого контрафактного алкоголя. Эта проблема актуальна не только для Кубани, но и для соседних регионов. Соответствующее обращение о выделении средств на строительство будет направлено министру финансов РФ Антону Силуанову.

Ряд не менее значимых инициатив подготовили парламентарии других регионов.

Государственный Совет Республики Крым выступил с планами по дальнейшему развитию круизного и яхтенного туризма в Азово-Черноморском бассейне. Продолжением спортивной темы стало предложение донских парламентариев о введении в школах занятий по плаванию. Народным Хуралом Республики Калмыкия внесена инициатива по субсидированию из федерального бюджета строительства инженерных сетей для обеспечения земельных участков льготным категориям граждан. Волгоградская областная Дума озвучила предложение, касающееся ограничения розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Депутаты Севастополя призвали восстановить статус ветеранов Великой Отечественной войн лицам, проживавшим на территории города Севастополя в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года («Жители осажденного Севастополя»).

Участники Конференции единогласно одобрили все вопросы повестки.

В завершении Конференции Кубань передала свои полномочия по председательству в Южно-Российской Парламентской Ассоциации Астраханской области. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко вручил флаг ЮРПА председателю Думы Астраханской области Игорю Мартынову. Следующая Конференция Ассоциации пройдет уже на астраханской земле осенью этого года. Глава кубанского парламента Юрий Бурлачко поблагодарил коллег за проделанную работу.

- На двух Конференциях, Сочинской и Краснодарской нами рассмотрено 108 вопросов. Поддержано и рекомендовано 29 законодательных инициатив по внесению в Государственную Думу проектов федеральных законов. Принято 38 обращений Южно-Российской Парламентской Ассоциации и поддержано 33 обращения субъектов Российской Федерации в федеральные органы власти. Подавляющее большинство из них не носят локального характера, а представляют интерес не только для всех членов Ассоциации, но и для большинства субъектов Российской Федерации, – подвел итоги Конференции спикер ЗСК Юрий Бурлачко.