В каком городе России лучше всего живётся некурящим

Эксперты составили рейтинг российских городов, наиболее комфортных для проживания некурящих людей. Согласно опросу, наиболее благоприятными оказались курортные города России.

Четверть опрошенных пришла к выводу, что лучше всего некурящим людям живётся в Ялте. Следом расположился курорт Евпатория, за который проголосовало 16% респондентов. 14% людей отдали свой голос городу Сочи. Также в пятёрку лидеров вошли Феодосия (11%) и Геленджик (9%), передаёт Lenta.Ru. Санкт-Петербург набрал 5% голосов, а Москву сочли комфортным городом для некурящих людей лишь 2% опрошенных.