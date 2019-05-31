У бывшего замглавы ФСИН России вымогают 10 миллионов рублей. И если полковник Александр Сапожников не наберет положенной суммы, «старый знакомый» угрожает обнародовать на силовика некий компромат.

Сапожников пожаловался в полицию и клянется, что никакого компромата против него у злоумышленника нет и быть не может, поскольку службу свою нес честно и в компрометирующих связях замечен не был.

Назвал полковник полиции и имя своего обидчика– это некий его давний знакомый Виктор Свирин. Именно он обещает, что, если не получит деньги, отправит информацию о преступлениях экс-замглавы ФСИН не только в МВД, но и в СМИ, пишет telegram-канал «BAZA». Вот так вот, не имей сто рублей, а имей 10 миллионов, чтобы откупиться от одного давнего друга.