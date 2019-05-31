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У экс-замглавы ФСИН России вымогают 10 миллионов рублей, в противном случае - обещают "слить" компромат

31 мая 2019, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

У экс-замглавы ФСИН России вымогают 10 миллионов рублей, в противном случае - обещают "слить" компромат

У бывшего замглавы ФСИН России вымогают 10 миллионов рублей. И если полковник Александр Сапожников не наберет положенной суммы, «старый знакомый» угрожает обнародовать на силовика некий компромат.

Сапожников пожаловался в полицию и клянется, что никакого компромата против него у злоумышленника нет и быть не может, поскольку службу свою нес честно и в компрометирующих связях замечен не был.

Назвал полковник полиции и имя своего обидчика– это некий его давний знакомый Виктор Свирин. Именно он обещает, что, если не получит деньги, отправит информацию о преступлениях экс-замглавы ФСИН не только в МВД, но и в СМИ, пишет telegram-канал «BAZA».  Вот так вот, не имей сто рублей, а имей 10 миллионов, чтобы откупиться от одного давнего друга.

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