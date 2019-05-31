В МВД составили список опасных собак

В МВД представили новый список потенциально опасных пород собак, которых запрещено выгуливать без намордника и поводка. В новый перечень вошли двенадцать пород.

Полный список опубликован на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов. К опасным породам отнесли также и метисов собак из перечня. Отмечается, что при селекции данных пород не было акцента на лояльность к людям, «в следствии чего особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки», передаёт Lenta.Ru.

Выгул собак перечисленных в списке пород без поводка и намордника разрешён только на огороженном участке, принадлежащем хозяину животного. При этом на входе на территорию должны быть специальные предупреждения и знаки.