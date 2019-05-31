Москвичи этим летом смогут пройти диспансеризацию в городских парках

Жители российской столицы этим летом смогут пройти расширенную диспансеризацию в парках, расположенных на территории города. Медицинские работники будут вести прием в павильонах «Здоровая Москва», оснащенных современным оборудованием. В павильонах, в частности, установят аппарат УЗИ, электрокардиограф, спирограф и пульсоксиметр.

Горожан ждет комплексный осмотр в рамках первого этапа диспансеризации, а также консультация специалистов. Общее время диагностики займет около одного часа. В случае возникновения необходимости пациента запишут на прием в поликлинику к профильным врачам.

Время работы павильонов в парках - с 08.00 до 22.00, без выходных. Принимать здесь будут врачи отделений медицинской профилактики. В выходные специалисты Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом проверят легкие в мобильных флюорографических комплексах рядом с некоторыми павильонами.

Первые восемь павильонов начнут открываться с 3 июня. Они появятся в Перовском парке, парке у прудов «Радуга», зоне отдыха «Мещерское», сквере имени Полетаева и сквере у станции метро «Люблино», парке имени 850-летия Москвы, парке «Печатники», на площади Юности в Зеленограде.

Для прохождения обследования достаточно паспорта или его копии либо водительского удостоверения, если пациент уже прикреплен к одной из городских поликлиник. Московский полис обязательного медицинского страхования необходим тем, кто к поликлинике еще не прикреплен, но имеет регистрацию по месту жительства в столице. Прикрепиться можно будет прямо в павильоне.