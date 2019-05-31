Новогодние каникулы могут стать меньше на два дня

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрит проект, согласно которому в 2020 году россиянам уменьшат новогодние каникулы.

Последние два года россияне в Новый год отдыхали по 10 дней. Вполне вероятно, что 2020 год станет исключением – праздники могут уложить в восемь дней. Два последних дня декабря выпадают на понедельник и вторник, а потому будут рабочими. При этом выходные дни 4 и 5 января предлагается перенести на майские праздники, передаёт Мир24. Таким образом, в начале 2020 года россияне будут отдыхать восемь дней вместо уже привычных десяти.

Если сегодня в РТК одобрят проект, то он отправится на подпись премьер-министру страны.