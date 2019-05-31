В Москве рассказали о самых высоких зарплатах у работников социальной сферы

В Мосгорстате рассказали, представители каких профессий социальной сферы получают в столице наибольший доход. Оказалось, что самыми высокооплачиваемыми стали педагоги и врачи.

Согласно статистике, за первый квартал 2019 года преподаватели ВУЗов в среднем получали по 147,7 тысяч рублей в месяц. Оплата работников науки и социальной сферы в столице составила порядка 98,8 тысяч рублей.

Следом за ними оказались врачи со средней ежемесячной зарплатой в 139,1 тысячу рублей. Младший медперсонал и медсёстры при этом зарабатывали по 68,6 и 75,8 тысяч рублей соответственно. В тройку лидеров вошли и школьные учителя, средняя зарплата которых по Москве составила 95 тысяч рублей в месяц, передаёт RT.