Дмитров: нетрезвый семейный пикник обернулся трагедией

В Дмитрове семейный пикник на берегу канала им.Москвы завершился трагедией. Нетрезвый мужчина утонул во время купания.

Мужчина средних лет отдыхал на природе вместе со своей спутницей вблизи канала им. Москвы. Пара выпила много «согревающих» напитков и гражданин решил искупаться в водоёме. Этот заплыв оказался для него последним – он погиб. Спасатели искали тело мужчины несколько дней, передает Подмосковье сегодня.