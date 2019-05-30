Солнечногорск: волейбольная стойка рухнула на игрока

В Солнечногорске волейбольная конструкция обрушилась во время матча. В результате есть один пострадавший.

«Прямо во время игры на одного из игроков упал волейбольный столб. В итоге он повредил ногу волейболисту. А ведь рядом были дети и тоже могли пострадать», - сказала местная жительница. Об этом пишет Подмосковье сегодня

Опасную конструкцию уже привели в порядок. Об этом сообщили в администрации городского округа.