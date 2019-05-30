В истории с затонувшим катером в Будапеште нашли украинский след

В истории с речным теплоходом Viking Sygin, который поздним вечером 29 мая столкнулся с прогулочным судном "Русалка" в Будапеште, найден украинский след. Речь идет о капитане теплохода. Шансы найти пропавших при крушении катера в Будапеште минимальны, считают медики

Им оказался гражданин Украины. Полицейские указывают, что причиной трагедии стала человеческая ошибка. Кадры с места трагедии свидетельствуют, что капитан "Викинга" сбросил ход лишь после того, как "Русалка" ушла под воду.

По последним данным, семеро погибли, 21 человек числятся в списке пропавших без вести. Венгерская полиция допросила капитана судна. Подробности не разглашаются, однако подчеркивается, что экипаж имеет большой опыт в судоходстве.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", национальная служба скорой помощи Венгрии считает, что шансы найти погибших очень малы. Уточняется, что на борту судна находились тридцать пять человек, в том числе два члена экипажа.