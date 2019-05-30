Психолог рассказала, как справиться с волнением перед экзаменами

Психолог Елена Романова рассказала, как можно уменьшить стресс перед экзаменами. Она отметила, что в преддверии ЕГЭ дети испытывают сильное волнение за своё дальнейшее будущее.

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Психолог посоветовала родителям в период школьных экзаменов больше времени уделять своим детям и чаще разговаривать с ними. Также старшему поколению стоит постараться снизить значимость экзаменов для ребёнка в психологическом плане. Родители должны объяснить выпускникам, что ЕГЭ – один из этапов жизни, который не является определяющим, передаёт «Российская газета».

Также психолог отметила, что в преддверии ЕГЭ особенно важно следить за режимом дня и правильным питанием. Также не стоит пытаться выучить весь материал за одну ночь, а лучше равномерно распределять нагрузку. В случае сильного стресса не стоит прибегать к лекарствам. «Есть другие способы успокоиться. Например, дыхательная гимнастика. Можно сделать глоток воды перед началом испытаний, выйти на свежий воздух», - говорит Романова.