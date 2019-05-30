Эксперты рассказали, как российская молодёжь ищет работу

Специалисты выяснили, как молодые люди в России предпочитают искать работу. Оказалось, что самым популярным способом трудоустройства стала помощь знакомых и родственников.

Отмечается, что легче всего искать работу в сфере здравоохранения, культуры, науки и образования. При этом сложнее всего приходится тем, кто решил связать свою жизнь с работой в городском и муниципальным управлением и с правоохранительными структурами, передаёт ТАСС. Исследователи обнаружили, что около трети молодых соискателей нашли работу в этих областях именно благодаря своим знакомствам.

«В тех сферах, где молодым людям было сложнее всего найти себе работу, самая большая доля юношей и девушек искала работу с помощью родственников, друзей и знакомых, — указано в материалах исследования», - говорят специалисты.