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Эксперты рассказали, как российская молодёжь ищет работу

30 мая 2019, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты рассказали, как российская молодёжь ищет работу
Фото: pixabay.com

Специалисты выяснили, как молодые люди в России предпочитают искать работу. Оказалось, что самым популярным способом трудоустройства стала помощь знакомых и родственников.

Отмечается, что легче всего искать работу в сфере здравоохранения, культуры, науки и образования. При этом сложнее всего приходится тем, кто решил связать свою жизнь с работой в городском и муниципальным управлением и с правоохранительными структурами, передаёт ТАСС. Исследователи обнаружили, что около трети молодых соискателей нашли работу в этих областях именно благодаря своим знакомствам.

«В тех сферах, где молодым людям было сложнее всего найти себе работу, самая большая доля юношей и девушек искала работу с помощью родственников, друзей и знакомых, — указано в материалах исследования», - говорят специалисты.

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