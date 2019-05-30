Опрос показал, за что в регионах не любят москвичей

Россияне рассказали, как относятся к москвичам. Опрос, который проводился в 12 городах страны, показал, в каких регионах страны к жителям столицы относятся наиболее негативно.

Оказалось, что больше всего москвичей не любят в Екатеринбурге. Также в тройку лидеров попали Санкт-Петербург и Казань. Далее последовали Воронеж, Челябинск, Волгоград, Самара, Ростов-на-Дону, Пермь, Омск, Саратов и Новосибирск, передаёт Газета.Ru.

В ходе опроса респондентам предложили ответить на три вопроса. Люди рассказали, как относятся к столице страны и её жителям, объяснили, почему их не любят и поразмышляли, хотели бы сами жить в Москве.

Оказалось, что более половины опрошенных не любят столицу из-за того, что в неё направляются материальные ресурсы со всей России. Около четверти респондентов считают, что москвичи чересчур высокомерны, 12% назвали их ленивыми, а 8% уверены, что жители столицы и сами недолюбливают выходцев из регионов. При этом 67% опрошенных сами были бы не против переехать в Москву.