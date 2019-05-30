Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию

Пользователи Всемирной паутины заинтересовались новой оптической иллюзией с автомобилями и мотоциклами. Иллюзия представляет собой видеозапись, сделанную где-то на просторах Китая.

На кадрах отчетливо видно, как участники дорожного движения буквально въезжают на полном ходу в опорную конструкцию моста, однако их действия не приводят к ДТП. Объекты бесследно исчезают.

Видеоролик был размещен на сайте Reddit. Вскоре он набрал более 40 тысяч "лайков" и пятисот комментариев, в которых люди сошлись во мнении, что данная иллюзия получилась действительно удачной.