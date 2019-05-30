Выйди из оффшора и спи спокойно

В России продолжает действовать амнистия для тех, кто решил задекларировать свои иностранные активы и счета. Соответствующий закон об этом подписал Президент РФ Владимир Путин. Сообщить о своих активах, банковских счетах, вкладах и спать спокойно можно будет с 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Такие специальные декларации будут, как и раньше, принимать во всех территориальных налоговых органах, а также непосредственно в центральном аппарате ЦНС. Отличия третьего этапа только в том, что законом будут установлены определенные условия для того, чтобы получить амнистию.

Прежде всего, из-за перехода под другую юрисдикцию для иностранных компаний главным условием будет обязательная государственная регистрация этих самых компаний на территории РФ. А именно - в специально отведенных для этого административных районах Калининградской области и Приморского края.

Что же касается гарантий амнистии в отношении незадекларированных иностранных вкладов и счетов, то они должны быть переведены в российские банки еще до подачи декларации. Только в этом случае декларант будет освобожден от ответственности.

Как заявил Михаил Мишустин, глава ФНС: «Российские налогоплательщики смогут еще в течение 9 месяцев сообщать о своих иностранных счетах и активах в рамках кампании добровольного декларирования, не дожидаясь, когда наши зарубежные коллеги выявят все это в рамках автоматического обмена финансовой информацией».

«Последнее китайское предупреждение» прозвучало. Откликнутся ли на него?