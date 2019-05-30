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Представитель УФНС встретился с руководителем сайта «Клерк»

30 мая 2019, 18:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Представитель УФНС встретился с руководителем сайта «Клерк»

Сегодня в управлении УФНС России по Краснодарскому краю состоялась встреча между замначальника управления Евгенией Матруховой и руководителем сайта «Клерк» Борисом Мальцевым. На ней стороны обсудили сложившуюся конфликтную ситуацию. Напомним, конфликт между изданием и ведомством вышел на федеральный уровень после публикации на портале информации о том, что при помощи налоговых проверок УФНС якобы пытается «заткнуть» издание.

Также Мальцев рассказывал о просьбах со стороны некоего человека из налоговой об удалении материалов. Часть их руководитель и правда удалил, однако за этим, по его словам, последовали требования удалить значительную часть материалов и в дальнейшем не позволять себе критику в отношении «налоговой».
Как уже раньше писали «Аргументы недели», в Управлении, комментируя ситуацию, заявляли, что считают недопустимым давление на СМИ и обещали разобраться в ситуации. Примерно о том же, если судить по пресс-релизу УФНС, пошла речь и на встрече с Мальцевым. «Мы стараемся открыто и уважительно выстраивать отношения как с налогоплательщиками, так и со средствами массовой информации», - цитирует Матрухову пресс-служба ведомства.

Также на встрече заместитель начальника подтвердила информацию о внутренней проверке, попросив Мальцева предоставить всю имеющуюся у него информацию, включая номера телефонов, с которых ему поступали звонки и сообщения. «Управление надеется получить полные сведения, описанные в статье. Нам необходимо объективно разобраться в ситуации, и мы напрямую заинтересованы выяснить, кто мог использовать Налоговую службу края в подобном свете», - добавила Матрухова.
«Аргументы недели» обратились за комментарием и к самому Мальцеву. Он подтвердил такой характер встречи, отметив при этом, что не видит пока приближения завершения ситуации. «Итога у этой истории пока нет. Я встретился с замруководителя ФНС налоговой по краю. Она выразила недоумение по поводу моей публикации. Спросила, зачем я её сделал, ведь мог обратиться просто к ним в управление с жалобой. Затем меня спросили, есть ли какие-либо подробности, которые я не упомянул. Но таковых у меня нет, потому что я в статье всё изложил очень подробно. На этом встреча и завершилась. Меня просто уведомили, что там будут проводить проверку и примут меры, если она покажет нарушения», - рассказал он.

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