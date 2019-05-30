Нужны ли женщинам выходные в критические дни? Этим вопросом общество в целом и работодатели в частности задаются уже не первый год. В некоторых странах дамам уже разрешено брать отгул.

Отныне нововведение относительно женских "месячных" может коснуться и россиянок. И начинается все, как это обычно бывает, "с головы" - в данном случае со столицы нашей родины, Москвы.

С этой инициативой к мэру Первопрестольной Сергею Собянину обратился известный телеведущий и психолог, автор нескольких книг и телепередач, посвященных женским проблемам, Павел Раков...