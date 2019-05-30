Выходные в "эти дни": необходимость или прихоть?
30 мая 2019, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]
Нужны ли женщинам выходные в критические дни? Этим вопросом общество в целом и работодатели в частности задаются уже не первый год. В некоторых странах дамам уже разрешено брать отгул.
Отныне нововведение относительно женских "месячных" может коснуться и россиянок. И начинается все, как это обычно бывает, "с головы" - в данном случае со столицы нашей родины, Москвы.
С этой инициативой к мэру Первопрестольной Сергею Собянину обратился известный телеведущий и психолог, автор нескольких книг и телепередач, посвященных женским проблемам, Павел Раков...