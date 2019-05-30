Российские медики готовятся к встрече с бубонной чумой из Монголии
30 мая 2019, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]
Чума - смертельно опасное заболевание, "черная смерть" Средневековья, которая встречается и по сей день. На сей раз угроза исходит с территории Монголии и российские врачи уже готовятся к встрече.
В одной из провинций Монголии, где накануне произошла вспышка бубонной чумы, фактически "застряли" российские туристы: зона поражения оцеплена, на ее территории введен карантин, выезд закрыт для всех граждан.
Ксения Панкова, пресс-атташе посольства РФ в Монголии, заверила, что речь об эпидемии не идет. Однако в приграничных российских районах врачи-чумологи обновляют запасы и готовят "тревожные чемоданчики"...