На Эстонию и Польшу подадут в суд за запрет на заход в порт судна с курсантами из «оккупированного Крыма»

Юристы собираются подать в суд на Эстонию и Польшу за отказ властей этих стран пустить в свои порты парусник «Седов», на борту которого находились курсанты из Керчи, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом заявил представитель международной общественной организации «Таврида» Александр МОЛОХОВ. Он отметил, что юристы не взялись бы за это дело, если бы страны не пустили парусник без объяснения причин. Однако запрет на заход в порты был связан с тем, что на борту находились курсанты университета из «оккупированного Крыма».

«… Это чистая дискриминация людей. Мы будем заниматься этим делом. Крымчане – это люди, такие же, как все. Нам важно, чтобы этот факт признали, чтобы подобные дискриминационные действия больше не повторялись», – цитирует его «РИА Крым».

Ранее «Аргументы недели – Крым» сообщали, что польские власти отказали российскому паруснику «Седов» во вхождении в свои территориальные воды. Причиной этому послужили курсанты из Керчи, которые находятся на борту корабля. Прежде по той же причине экипаж судна получил отказ в швартовке у берегов Эстонии от местного правительства.