Российские дети рассказали об увлечённости компьютерными играми

Исследователи подсчитали, что около 83% российских детей увлечены компьютерными играми. При этом каждый пятый из них не имеет других интересов и увлечений.

Согласно исследованиям, каждый десятый ребёнок в возрасте старше семи лет уделяет компьютерным играм всё своё свободное время, а 47% ребят играют около двух часов в день, передаёт Lenta.Ru. Также пятая часть детей призналась, что в месяц тратит на покупки в играх по 500-1000 рублей. Следует отметить, что разрешения на подобные расходы стараются получить мальчики, в то время как девочки предпочитают умолчать о таких тратах.