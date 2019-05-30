В Джанкое и Бахчисарае силовиками задержаны две крымскотатарские активистки

Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине Салиева, пишут «Аргументы недели-Крым».

По информации «Крымской солидарности», ЗУДИЕВУ остановили сотрудники силовых структур, когда она возвращалась домой с рынка.

Ей вменяют статью о пропаганде либо публичном демонстрировании символики экстремистских организаций. Ее увезли в Симферополь в отделение Центра противодействия экстремизму на улице Богдана Хмельницкого, 4.

Позже стало известно о задержании координатора движения «Крымское детство» Мумине САЛИЕВОЙ. Силовики поджидали ее у дома в Бахчисарае.