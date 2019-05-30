"Шпионаж" за телефоном партнера может разрушить отношения

Учёные из Лиссабонского университета провели исследование с целью узнать, насколько "шпионаж" за телефоном партнера может отразиться на отношениях. Специалисты предупреждают, что такое поведение может привести к разрыву отношений.

В исследованиях принимало участие 102 человека, которые рассказали о случаях "шпионажа" и последствиях после этого. Оказалось, что чуть меньше половины участников после случаев с изучением другим человеком их мобильного прекращали отношения, передает Dni24.com.

Разрыв отношений происходил из-за потери доверия к своему партнеру или потому что чувства не оказались достаточно крепкими.